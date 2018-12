14 dicembre 2018 12:35 Videogiochi, le migliori edizioni da collezione da regalare a Natale Vi aiutiamo a scegliere il regalo perfetto per gli appassionati che amano avere qualcosa in più, oltre al videogioco in sé

Le cosiddette Collector's Edition sono una passione nella passione, per chi vive e apprezza il mondo dei videogiochi. Ce ne sono di tutti i tipi e prezzi e sono spesso introvabili senza averle ordinate prima del lancio, ma nei negozi potreste ancora trovarne qualcuna perfetta da regalare a Natale. Dopo avervi consigliato i migliori titoli per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, noi di Tgcom24 e Mastergame vi diamo una mano a scegliere alcune delle edizioni da collezione più belle e richieste del 2018.

Red Dead Redemption 2 Collector's Box - Red Dead Redemption 2 è il videogioco del momento e la sua edizione da collezione non comprende il disco per giocare, il che la rende una perfetta idea regalo anche per chi sta dedicando il suo tempo libero all'avventura western dei creatori di GTA già dallo scorso ottore. All'interno della scatola da collezione c'è di tutto, dalla bandana da fuorilegge alle carte da poker, fino all'utilizzima mappa dei tesori presenti nel gioco. Trovarla nei negozi non sarà un'impresa semplicissima, ma forse siete ancora in tempo!



Il videogioco è disponibile per PS4 e Xbox One, ma non è incluso nella confezione.

Call of Duty: Black Ops 4 Mistery Box Edition - È una delle edizioni da collezione più ricche arrivate nei negozi nel 2018 ed è un regalo che farà sicuramente felici i fan della saga sparatutto più apprezzata degli ultimi anni. Oltre alle litografie, le toppe, le spille e il puzzle, la confezione a tema zombie di Black Ops 4 include anche il gioco completo in una speciale confezione Steelbook e il codice per ottenere tutti i contenuti aggiuntivi in uscita da qui alla fine del prossimo anno.



Questa edizione è disponibile solo per PS4.

Super Smash Bros. Ultimate Limited Edition - Questo è il regalo perfetto chi apprezza l'universo e i personaggi Nintendo più di ogni altra cosa. La confezione celebrativa del picchiaduro della casa di Super Mario include il gioco completo e il controller GameCube con tanto di adattatore per collegarlo a Switch. Quest'ultimo è il sistema di controllo preferito dai fan della saga e non si trova molto facilmente, quindi chi riceverà il regalo potrebbe non smettere mai di ringraziarvi!



Disponibile solo per Nintendo Switch.

WWE 2K19 Wooooo! Edition - Quale intenditore di wrestling non conosce il leggendario Ric Flair? Beh, allora se state cercando un regalo per un appassionato della disciplina avete trovato l'idea che fa al caso vostro. Nell'edizione limitata di WWE 2K19 è incluso il gioco, il codice per sbloccare tutti i contenuti aggiuntivi, una replica dell'anello WWE Hall of Fame, un Funko Pop! di Ric e un bel po' di cartoline e litografie dedicate ai lottatori più famosi della scena.



Questa edizione è disponibile solo per PS4 e Xbox One.