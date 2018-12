Russia, il rally improvvisato nella neve finisce dritto... nel fiume ghiacciato

Si scaldano i motori in Russia, nel lungo e freddo inverno. Così nel weekend il passatempo del pomeriggio a Rostov è un rally improvvisato tra dune e neve, sull'argine del Don. Ma un'auto in gara sbaglia traiettoria e finisce dritta nel fiume: lo strato di ghiaccio che lo ricopre, infatti, si rompe e la vettura, vintage, viene inghiottita dalle gelide acque. Agli spettatori non resta che tuffarsi per salvare l'automobilista. Tragedia sfiorata: tutto è bene quel che finisce bene. Resta l'"impresa" da diffondere sui social network.