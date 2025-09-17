Robert Redford e il mito del sex symbol: come nasce un’icona di seduzione

La definizione di sex symbol non ha lo stesso peso per uomini e donne. Per le attrici è stata spesso una gabbia: Marilyn Monroe ne è l’esempio più lampante, intrappolata in ruoli che riducevano il suo talento a un’icona estetica. Per gli uomini, al contrario, l’etichetta ha spesso significato consacrazione: da Marlon Brando a Paul Newman, la bellezza si è tradotta in una forma di autorevolezza. Ma in entrambi i casi resta il rischio di ridurre l’artista a cliché, oscurandone la complessità.