Addio a Robert Redford, una star anche per l’ambiente

Robert Redford, l'affascinante ribelle del cinema
Non solo un divo di Hollywood, ma anche una delle voci più forti nella difesa del Pianetadi Redazione E-Planet
Un vero e proprio pioniere dell'attività ambientalista, iniziò già negli anni Sessanta a sostenere cause ecologiste.
Un vero e proprio pioniere dell’attività ambientalista, iniziò già negli anni Sessanta a sostenere cause ecologiste. Un modo per spostare i riflettori da sé allo stato in cui versa il Pianeta, prima che il dibattito pubblico se ne rendesse conto.
Tra le diverse azioni portate avanti dalla star, ricordiamo l’istituzione del Redford Center, un’organizzazione non-profit fondata insieme a suo figlio James per promuovere cause ambientali e sociali proprio grazie alla narrazione cinematografica.
Ha inoltre fatto parte del consiglio del Natural Resources Defense Council, e ha acquistato delle terre dello Utah per preservarne la natura ed impedire lo sviluppo edilizio. Fino ad arrivare al celebre Sundance Film Festival, un vero e proprio rifugio per gli artisti indipendenti fondato da Robert Redford in mezzo alla natura selvaggia.
La sua eredità più grande sarà proprio l’appello a non dimenticare che abbiamo un solo pianeta da proteggere.
