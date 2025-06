Dna umano, al via in Gran Bretagna i lavori per crearlo in laboratorio

Del progetto fa parte anche il laboratorio di Biologia molecolare del Medical Research Council di Cambridge. E il suo direttore, il dottor Julian Sale, sostiene che questa ricerca rappresenta il prossimo grande passo avanti nel campo della biologia: "Stiamo studiando terapie che miglioreranno la vita delle persone che invecchiano, che porteranno a un invecchiamento più sano e con meno malattie. Usiamo questo approccio per generare cellule resistenti alle malattie che possiamo utilizzare per ripopolare gli organi danneggiati, per esempio il fegato o il cuore, e perfino il sistema immunitario". Ma i critici temono che la ricerca apra la strada a chi, senza scrupoli, voglia creare esseri umani migliorati o modificati. Come il dottor Pat Thomas, direttore di Beyond GM, il gruppo nato per sensibilizzare il pubblico nel dibattito sugli organismi geneticamente modificati: "Ci piace pensare che tutti gli scienziati siano lì per fare del bene, ma la scienza può essere riutilizzata per fare del male e per scopi bellici".