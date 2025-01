Dna, mappato il mix della vita innescato dal concepimento

Il successo ottenuto è frutto del lavoro svolto dai ricercatori dell'azienda biofarmaceutica islandese deCode Genetics, filiale della multinazionale americana Amgen, che può contare su una vastissima mole di dati che hanno già condotto a risultati importanti, come la prima mappa in HD del genoma umano, capace di indicare i punti caldi in cui si concentrano le mutazioni e basata sul Dna di 150mila individui, o la scoperta dei geni che tendono ad accorciare la vita di diversi anni, associati ad alcune malattie, fra le quali i tumori, e a disturbi cardiovascolari, o ancora l'identificazione delle varianti del gene che decidono il tono della voce di ogni persona.