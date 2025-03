Il "risveglio" del cromosoma X: svelato il motivo per cui le donne invecchiano più lentamente degli uomini

Le donne invecchiano più lentamente e sono più longeve rispetto agli uomini. Il motivo? Tutto dipenderebbe dal cromosoma X. Ogni cellula del corpo femminile possiede due copie dell'X, di cui una "spenta", ma in età avanzata la copia silenziata può "risvegliarsi", specialmente in aree del cervello chiave per la memoria e l'apprendimento. Lo dimostra lo studio dell'Università della California a San Francisco pubblicato su Science Advances, che ha osservato il fenomeno sia nei topi sia nell'uomo. La scoperta potrebbe spianare la strada a futuri trattamenti contro l'invecchiamento cerebrale e il declino cognitivo che spesso si manifesta con l'avanzare dell'età.