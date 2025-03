Parkinson, entro il 2050 i casi raddoppieranno: saranno oltre 25 milioni

È emerso che entro il 2050, vi sarà un aumento dei casi in tutte le regioni considerate, in particolare nei Paesi moderatamente sviluppati. I ricercatori prevedono che l'invecchiamento della popolazione sarà il principale motore (pesa per l'89% dei nuovi casi) di questo aumento, seguito dalla crescita demografica. Stimano che la prevalenza della malattia di Parkinson per tutte le età raggiungerà 267 casi per 100.000 nel 2050 (243 per le donne e 295 per gli uomini), con un aumento del 76% rispetto al 2021. Si prevede che il maggior numero di casi si registrerà in Asia orientale (10,9 milioni), seguita dall'Asia meridionale (6,8 milioni), il minor numero di casi in Oceania, Australia e Nuova Zelanda. L'aumento più pronunciato dei casi sarà nell'Africa sub-sahariana occidentale (+292%, ovvero quasi 4 volte maggiore), mentre gli aumenti minori (+28%) sono previsti nell'Europa centrale e orientale, a causa della crescita demografica negativa. Si prevede che le persone di età superiore agli 80 anni avranno la prevalenza più alta (2087 casi per 100.000) nel 2050, mentre il divario di casi tra uomini e donne è destinato ad aumentare a livello globale da 1,46 nel 2021 a 1,64 nel 2050. Infine, i ricercatori stimano che l'aumento dell'attività fisica potrebbe ridurre il numero futuro di casi di Parkinson.