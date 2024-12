Cibi di buon auspicio per il Capodanno: un viaggio nel mondo

Lo zampone con le lenticchie sono cibi immancabili nel Cenone di Capodanno in Italia. Si dice che mangiarli sia di buon auspicio per i giorni a venire. Pare che sia una tradizione molto antica: risalirebbe addirittura agli Antichi Romani, che per primi hanno introdotto l’usanza di mangiare lenticchie dopo la mezzanotte del 31 dicembre per festeggiare l’anno nuovo. Secondo i nostri avi, questi legumi erano il simbolo di buon auspicio per gli investimenti futuri. Per questo motivo, oltre a consumare le lenticchie durante le sfarzose cene della festa, si usava regalarne un sacchetto a parenti e amici, augurando che il tutto si trasformasse in denaro in un futuro prossimo. La tradizione di mangiare le lenticchie assieme al cotechino sarebbe cominciata nel Medioevo: secondo la leggenda, il filosofo e umanista Pico della Mirandola avrebbe consigliato ai suoi concittadini, assediati dalle truppe pontificie di Giulio II, di macellare i maiali nelle stalle e di conservarne la carne direttamente all’interno della cotenna dei suini, con annesse delle spezie. In circa 15 giorni la carne era pronta, motivo per cui si sedimentò l’usanza di macellare la carne nel periodo di Santa Lucia, così che fosse pronta per festeggiare l’Anno Nuovo.