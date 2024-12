La storia del Capodanno: tra calendario e cultura

In Italia abbiamo tante tradizioni legate al Capodanno. Una delle più diffuse è quella di indossare un vestito rosso per la notte di Capodanno, una consuetudine che ha un'origine antichissima: ha origine nel 31 a.C, ai tempi dell’imperatore Ottaviano Augusto quando, in occasione del Capodanno Romano sia gli uomini che le donne erano soliti vestire di rosso, simbolo di prosperità. Poi, la tradizione si è strettamente legata alla biancheria intima. Già nel Medioevo la zona inguinale veniva coperta con una stoffa rossa per difendersi dalla sfortuna. Un'altra tradizione molto diffusa nel nostro Paese è quella di mangiare il cotechino e lo zampone la sera del 31 dicembre. La tradizione di mangiare il cotechino rimanda alla sua natura: si tratta di un salume grasso, ottenuto dal maiale, secondo la tradizione italiana simbolo di abbondanza, fecondità e forza spirituale, e quindi beneaugurante. Un secondo accompagnato sempre dalle lenticchie, anch’esse immancabili. Anche in questo caso la ragione è scaramantica: si dice che portino fortuna, tanto che in alcune famiglie c’è l’abitudine di servirle a fine pasto, allo scoccare della mezzanotte, per altre invece si mangiano come contorno. Ma perché questa credenza? Essa proviene dai romani che, in occasione dell’ultimo dell’anno regalavano una scarsella, ossia una borsa di cuoio, che le conteneva, con l’augurio che si trasformassero in monete nei mesi a venire.