Valentino Garavani, perché la moneta celebrativa è una buona notizia per l'Italia

"Amo la bellezza, non è colpa mia", è una delle frasi più celebri di Valentino Clemente Ludovico Garavani - questo il suo nome completo -, nato a Voghera l'11 maggio 1932 ma per tutti semplicemente e solo Valentino. In occasione del suo compleanno, il primo senza di lui, è arrivata la notizia di questo omaggio speciale, accolto con entusiasmo non solo dai collezionisti e dagli appassionati di numismatica. "Rappresenta un gesto di straordinaria valenza simbolica - ha spiegato Giancarlo Giammetti, braccio destro, socio, compagno di una vita dello stilista -. Per me, e per la nostra Fondazione, è motivo di grande emozione vedere riconosciuto, anche attraverso un'iniziativa così significativa, il contributo che Valentino ha dato allo stile, alla cultura e all'immagine dell'Italia nel mondo".