Valentino Garavani, perché la moneta celebrativa è una buona notizia per l'Italia

Moda, il mito di Valentino, una carriera fatta di eleganza
© Ansa | Valentino, vita e arte dell'ultimo imperatore della moda
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"Un gesto di straordinaria valenza simbolica", ha spiegato Giancarlo Giammetti. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: "Il tributo più alto"
Valentino sorride sulla passerella al termine della sfilata della sua collezione haute couture autunno inverno 1994-1995 a Parigi, il 20 luglio 1994 © Afp
Avrebbe compiuto 94 anni, Valentino Garavani. Il più grande couturier italiano, scomparso nel gennaio scorso, ha lasciato un segno indelebile nell'Olimpo della moda. La notizia dell'emissione di una moneta celebrativa a lui dedicata ha fatto il giro del mondo e riscosso ampio plauso. Realizzata dall'Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato in due versioni, d'oro e d'argento, verrà emessa nel corso di questo 2026.
"Amo la bellezza, non è colpa mia", è una delle frasi più celebri di Valentino Clemente Ludovico Garavani - questo il suo nome completo -, nato a Voghera l'11 maggio 1932 ma per tutti semplicemente e solo Valentino. In occasione del suo compleanno, il primo senza di lui, è arrivata la notizia di questo omaggio speciale, accolto con entusiasmo non solo dai collezionisti e dagli appassionati di numismatica. "Rappresenta un gesto di straordinaria valenza simbolica - ha spiegato Giancarlo Giammetti, braccio destro, socio, compagno di una vita dello stilista -. Per me, e per la nostra Fondazione, è motivo di grande emozione vedere riconosciuto, anche attraverso un'iniziativa così significativa, il contributo che Valentino ha dato allo stile, alla cultura e all'immagine dell'Italia nel mondo".
"La moneta - si legge infatti nella nota della Fondazione Valentino Garavani Giancarlo Giammetti - rende omaggio a una figura simbolo dell'eccellenza italiana, protagonista assoluto della storia della moda internazionale grazie a una visione creativa che ha saputo coniugare eleganza, bellezza e straordinaria maestria artigianale". Un modo per celebrare non soltanto il talento creativo di uno straordinario maestro della moda - ha sottolineato Michele Sciscioli, amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato -, ma un simbolo autentico dell'eccellenza italiana nel mondo. È il tributo più alto che possiamo offrirgli: una moneta della Collezione numismatica della Repubblica italiana, capace di tradurre la memoria in un segno destinato a durare nel tempo. La sua arte, la sua visione, il suo stile, ancora una volta eterni".
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