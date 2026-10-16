Stile personale, come vestirsi per rendere speciale ogni giorno

Dopo la maestosità della sfilata sulla scalinata Est della Stazione Centrale di Milano, il brand del gruppo Oniverse rilancia con la spettacolarità di un defilé all'interno del Chiostro di Michelangelo, presso il Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano. In passerella, le nuove creazioni dedicate alle molteplici occasioni nella vita di una donna, dalla quotidianità ai momenti speciali. Per questo autunno inverno, la direttrice creativa di Emé Silvia Falconi si è ispirata all'estetica giapponese wabi-sabi, secondo cui anche l’imperfezione può rivelare una bellezza profonda. "Lavorando a questa collezione - ha spiegato - abbiamo introdotto un desiderio di evasione, senza perdere il legame con il nostro heritage. Ancora una volta, i contrasti si armonizzano: maschile e femminile, struttura e fluidità, volumi importanti e leggerezza. Tessuti opachi e paillettes luminose convivono nelle silhouette, mentre le linee oversize si alternano a forme più avvolgenti e sensuali, in un equilibrio tra forza e delicatezza".