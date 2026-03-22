Moda, le tendenze occasionwear nella sfilata in Stazione Centrale a Milano

Emé, i best look della collezione primavera estate 2026
© Ufficio stampa | Emé, collezione Occasionwear primavera estate 2026
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Emé ha presentato la collezione primavera estate 2026 con un evento dedicato alle occasioni speciali della vita di una donna
Emé, collezione Occasionwear primavera estate 2026 © Ufficio stampa
Tra le tendenze moda più interessanti degli ultimi tempi spicca l’occasionwear, abiti dedicati alle tante occasioni speciali della vita di ogni donna. Non solo le più solenni, il matrimonio e il mondo legato alla cerimonia intesa in senso stretto, anche compleanni e anniversari, feste con amici e cene romantiche, giornate da ricordare. Un modo per voler portare un po’ di magia nella quotidianità.
A lanciare il trend è Emé, che si fa promotore di questo approccio innovativo, una rivoluzione "gentile" all'insegna della nuova visione di un brand che da 65 anni è simbolo di eleganza e sartorialità made in Italy. È così che la collezione Occasionwear primavera estate 2026 è stata perciò presentata con una sfilata in un luogo speciale, che richiama allo stesso tempo la dimensione del viaggio e gli impegni legati alla quotidianità: la Stazione Centrale di Milano. Per una serata la maestosa scalinata Est si è trasformata in una passerella dove ogni look è diventato un percorso di eleganza e dettagli per invitare a riscoprire la bellezza nascosta in tutto ciò che ci circonda. >> GUARDA IL VIDEO DELLA SFILATA
Una collezione che racconta “questo nuovo viaggio del marchio, che ha saputo evolversi abbracciando le diverse occasioni da celebrare e ricordare – spiega a Tgcom24 Sandro Veronesi, fondatore, presidente e amministratore delegato di Oniverse, il gruppo di cui fa parte anche Emé –. Esprime un potenziale capace di rivolgersi a un pubblico giovane, mantenendo prezzi accessibili e valorizzando creazioni frutto di grandi professionalità. Non bisogna infatti perdere mai di vista che sono le persone a fare le aziende e che è importantissimo investire sui giovani. Bisogna guardare avanti ed essere ottimisti”. Anche queste creazioni Occasionwear primavera estate 2026 sono infatti il frutto del lavoro della direttrice creativa Silvia Falconi e del suo team di giovani collaboratrici.
Come in un giardino che cambia seguendo il ritmo delle stagioni, il contrasto diventa elemento chiave per la primavera estate 2026: ricami e pizzi strutturati dialogano con tessuti fluidi del vocabolario Emé, tra rasi e twill lucidi, l’envers satin, l’impalpabile chiffon e crêpe avvolgenti. Paillettes metallizzate ricamate su gonne e long dress si accompagnano a frange in filo opaco e lamé, illuminando gonne longuette e abiti asimmetrici, spesso abbinati a mini borse coordinate. Si gioca con le sovrapposizioni: dalle gonne lucenti indossate su pantaloni maschili ai miniabiti in paillettes su maxipants floreali, fino ad abiti con corpetto sovrapposto a camicie gessate, illuminati da righe in lamé. Torna protagonista anche il savoir-faire della lingerie, da sempre nel Dna del brand. La palette cromatica abbraccia le nuance del blu e il sabbia, il malva e il giallo, il pesca, il grigio, il marrone. Le stampe hanno fantasie floreali. Per la sera, non mancano i lunghi abiti d’ispirazione red carpet. Menzione speciale per una sneaker elegante, novità per Emé: combina raso e pelle scamosciata ed è chiusa da lacci ton-sur-ton.
© Ufficio stampa | Emé, collezione Occasionwear primavera estate 2026
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