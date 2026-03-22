Moda, le tendenze occasionwear nella sfilata in Stazione Centrale a Milano

Come in un giardino che cambia seguendo il ritmo delle stagioni, il contrasto diventa elemento chiave per la primavera estate 2026: ricami e pizzi strutturati dialogano con tessuti fluidi del vocabolario Emé, tra rasi e twill lucidi, l’envers satin, l’impalpabile chiffon e crêpe avvolgenti. Paillettes metallizzate ricamate su gonne e long dress si accompagnano a frange in filo opaco e lamé, illuminando gonne longuette e abiti asimmetrici, spesso abbinati a mini borse coordinate. Si gioca con le sovrapposizioni: dalle gonne lucenti indossate su pantaloni maschili ai miniabiti in paillettes su maxipants floreali, fino ad abiti con corpetto sovrapposto a camicie gessate, illuminati da righe in lamé. Torna protagonista anche il savoir-faire della lingerie, da sempre nel Dna del brand. La palette cromatica abbraccia le nuance del blu e il sabbia, il malva e il giallo, il pesca, il grigio, il marrone. Le stampe hanno fantasie floreali. Per la sera, non mancano i lunghi abiti d’ispirazione red carpet. Menzione speciale per una sneaker elegante, novità per Emé: combina raso e pelle scamosciata ed è chiusa da lacci ton-sur-ton.