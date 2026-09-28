Gonne e camicia, abiti leggeri, pietre come talismani: sensualità senza esibizioni

Alle forme fluide si alterna una femminilità più definita, sensuale ma mai esibita. Una gonna a tubo in maglia segue la silhouette ed è indossata con una camicia maschile in cotone, impreziosita da un plastron e da dettagli gioiello. È una collezione immersa nell’estate, nella sua luce e nella sua libertà. Le gonne pareo si avvolgono e si annodano intorno ai fianchi con la naturalezza di un gesto istintivo, lasciando al corpo libertà e movimento. Una sahariana in piqué si porta con una micro gonna coordinata. Il jersey scivola sul corpo e acquista movimento attraverso morbidi drappeggi. Lino, maglia, satin, suede, cotone e bouclé sono scelti anche per la loro tattilità: superfici da toccare, materie che danno profondità anche alle forme più essenziali. Un’ispirazione couture attraversa gli abiti più costruiti e guarda all’eleganza di Audrey Hepburn in Sabrina. Bustini dalla vita bassa incontrano gonne a corolla, i volumi si aprono come fiori e i drappeggi accompagnano il corpo senza costringerlo. Anche il guardaroba urbano segue il ritmo dell’estate. Giacche in lino dalla vita segnata e dalle maniche voluminose si abbinano a pantaloncini balloon. Chemisier ampi convivono con abiti in maglia che seguono il corpo. Mini giacche blouson, portate con cinque tasche in bouclé coordinato.