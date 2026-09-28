Gonne e camicia, abiti leggeri, pietre come talismani: sensualità senza esibizioni

Luisa Spagnoli, i best look della collezione primavera estate 2026
© Ufficio stampa | Luisa Spagnoli collezione primavera estate 2027
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Dai volumi fluidi alle forme più definite. La moda primavera estate 2027 di Luisa Spagnoli è all'insegna di una femminilità naturale e spontanea
Luisa Spagnoli collezione primavera estate 2027: tre look dalla sfilata © IPA
Le gonne sono il punto di partenza: aderenti, a tubo, a corolla, a pareo, da annodare intorno ai fianchi. La camicia passa dal modello maschile a forme più ampie e costruite. E poi gli abiti, che alternano volumi fluidi e ariosi a silhouette più definite. Il guardaroba per la prossima primavera estate è all'insegna della leggerezza e di una sensualità che non ha bisogno di ostentazioni.
È da questa idea di bellezza, insieme spontanea e costruita, che nasce la collezione Luisa Spagnoli primavera estate 2027, presentata con una sfilata durante la Milano Fashion Week. La pietra diventa uno dei motivi ricorrenti, trasformandosi in ornamento: monili tridimensionali e scultorei, quasi amuleti, prendono forma in collane, bracciali e anelli, diventano cinture che segnano la vita, impreziosiscono bralette o si trasformano in maxi bottoni in pasta di pietra.
Alle forme fluide si alterna una femminilità più definita, sensuale ma mai esibita. Una gonna a tubo in maglia segue la silhouette ed è indossata con una camicia maschile in cotone, impreziosita da un plastron e da dettagli gioiello. È una collezione immersa nell’estate, nella sua luce e nella sua libertà. Le gonne pareo si avvolgono e si annodano intorno ai fianchi con la naturalezza di un gesto istintivo, lasciando al corpo libertà e movimento. Una sahariana in piqué si porta con una micro gonna coordinata. Il jersey scivola sul corpo e acquista movimento attraverso morbidi drappeggi. Lino, maglia, satin, suede, cotone e bouclé sono scelti anche per la loro tattilità: superfici da toccare, materie che danno profondità anche alle forme più essenziali. Un’ispirazione couture attraversa gli abiti più costruiti e guarda all’eleganza di Audrey Hepburn in Sabrina. Bustini dalla vita bassa incontrano gonne a corolla, i volumi si aprono come fiori e i drappeggi accompagnano il corpo senza costringerlo. Anche il guardaroba urbano segue il ritmo dell’estate. Giacche in lino dalla vita segnata e dalle maniche voluminose si abbinano a pantaloncini balloon. Chemisier ampi convivono con abiti in maglia che seguono il corpo. Mini giacche blouson, portate con cinque tasche in bouclé coordinato.
© Ufficio stampa | Luisa Spagnoli collezione primavera estate 2027
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Bianco, rosa, verde turchese, arancio e celeste si accostano al calore di beige, marroni, ocra e ruggine, con accenti di giallo solare. Sulla seta sbocciano grandi fiori colorati, dall’effetto pittorico, incorniciati da bordure a contrasto che sottolineano orli, colli e polsi. Gli accessori seguono la stessa naturalezza del guardaroba: i sandali sono flat o con il tacco, in cuoio oppure rivestiti in duchesse nelle tonalità delle pietre preziose, il foulard si trasforma in una borsa con manico intrecciato in cuoio, mentre tote bag in canvas decorate con il logo storico del brand e sneakers coordinate raccontano il lato più disinvolto della collezione, in una palette sorbetto.