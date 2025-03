Luisa Spagnoli: il guardaroba di una donna che si ispira a se stessa

È sempre lei, al centro di tutto, la donna proposta dalla maison perugina. Contemporanea, calata nel presente e proiettata nel suo futuro, forte della sua sensualità e che non ha bisogno di ispirazioni, perché ispira se stessa. È una collezione di tessuti, prima ancora che di colori e forme: capispalla un po’ over, i soprabiti in morbido tweed dalla mano leggerissima e declinato anche in stampa cocco, il taglio sartoriale inglese del Macintosh rivisitato dalla tradizione italiana e reso soffice, come un sussurro. Le calze hanno la riga posteriore, i tacchi sono bassi e portabili. Le gonne lunghe, anche a metà polpaccio, secondo l’umore si accorciano fino a diventare delle mini svolazzanti. Il sexy come gioco, senza aggressione, con un sorriso.