Donne che non si nascondono dietro ai vestiti: la moda "a corpo libero"

Le donne libere di Luisa Spagnoli: i best look della sfilata
© Ufficio stampa | Luisa Spagnoli, collezione primavera estate 2026
© Ufficio stampa | Luisa Spagnoli, collezione primavera estate 2026
La nuova collezione di Luisa Spagnoli è un ritorno all'essenziale che diventa straordinario, guardando alla natura che "non ha mai fretta"
Luisa Spagnoli, un look della collezione primavera estate 2026 © IPA
Un marchio creato per le donne, da una donna. Sono passati quasi cento anni da quando Luisa Spagnoli ha compreso - prima di tutte -, che l'eleganza più autentica nasce dalla libertà del corpo di respirare e di muoversi. La collezione primavera estate 2026 della casa di moda perugina che porta il suo nome è un ritorno all'essenziale che diventa straordinario: la vita naturale come punto di partenza e di arrivo, il corpo femminile celebrato nella sua armonia originaria. La moda come respiro del presente, come soffio del corpo libero.
"La natura non ha mai fretta, eppure tutto si compie". La nota che accompagna la sfilata show che si è tenuta a Milano durante l'ultima Fashion Week si apre con questa frase del filosofo cinese Lao Tzu, che si sposa con una collezione "di sussurri", cromatici e tessili. Corallo, limone, sabbia, acqua, rosa e pervinca si combinano con nuance più profonde e materiche, come cacao e bronzo. I contrasti grafici di bianco e nero creano ritmo e struttura, mentre cromie evanescenti completano la palette con un tocco etereo, come a rappresentarne il battito del cuore. Anche la scelta dei materiali è orientata alla leggerezza, con lino, cotone, garza, georgette e organza di seta che vanno a costruire volumi impalpabili e dinamici, arricchiti da dettagli sartoriali esaltati anche da plissé, balze e nervature.
Le proporzioni si allineano con il corpo, gli abiti fluiscono naturalmente, le giacche si appoggiano dolcemente sui fianchi. I bustier di rafia non costringono ma sottolineano. La maglieria resta un elemento centrale ed è riproposta, inoltre, in alcuni abiti declinati in modelli essenziali come le varianti a canotta. Anche gli accessori parlano lo stesso linguaggio naturale: pochette in rafia intrecciate a mano, sandali in pelle con tacco alto o flat, cinture in corda di canapa con gioielli d’oro o con strass che portano la carezza del mare sulla pelle. Il messaggio è una celebrazione della femminilità nella sua forma più pura e potente, in equilibrio costante tra modernità e tradizione.
© Ufficio stampa | Luisa Spagnoli, collezione primavera estate 2026
© Ufficio stampa | Luisa Spagnoli, collezione primavera estate 2026
