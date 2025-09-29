Donne che non si nascondono dietro ai vestiti: la moda "a corpo libero"

"La natura non ha mai fretta, eppure tutto si compie". La nota che accompagna la sfilata show che si è tenuta a Milano durante l'ultima Fashion Week si apre con questa frase del filosofo cinese Lao Tzu, che si sposa con una collezione "di sussurri", cromatici e tessili. Corallo, limone, sabbia, acqua, rosa e pervinca si combinano con nuance più profonde e materiche, come cacao e bronzo. I contrasti grafici di bianco e nero creano ritmo e struttura, mentre cromie evanescenti completano la palette con un tocco etereo, come a rappresentarne il battito del cuore. Anche la scelta dei materiali è orientata alla leggerezza, con lino, cotone, garza, georgette e organza di seta che vanno a costruire volumi impalpabili e dinamici, arricchiti da dettagli sartoriali esaltati anche da plissé, balze e nervature.