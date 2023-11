Sneakers autunno inverno 2023: i modelli "top" e gli ultimi trend

I "must have" del momento sono una sintesi tra sportswear e sartoria tradizionale, ispirazioni vintage, stile urban e tendenze outdoor

Per l'autunno inverno 2023, i "must have" puntano su materiali leggeri, impermeabili e su un'innovazione sostenibile, con una forte attenzione all'impiego di materiali eco-friendly e a basso impatto ambientale .

L’Équilibriste. Le iconiche stelle si trasformano in luminosi bijoux

Nice Footwear, collezioni autunno inverno 2023: Avirex introduce per la prima volta anche la linea donna

Tra i trend principali per le sneakers di questa stagione ci sono i rimandi ai college americani degli anni Ottanta e alle loro divise sportive, all’abbigliamento da sci anni Sessanta, allo stile da lavoro. Da segnalare anche ispirazioni legate allo "skate style" dei primi Duemila, con geometrie "puffy" e ampie tomaie, al look “romantic grunge” e al mondo punk rock. La palette colori comprende tonalità naturali, calde e rassicuranti, toni radiosi, vividi, esuberanti, "digitali" e nuance rétro. Per i materiali, focus speciale sul "green": nabuk, suede e pelli spazzolate, sintetiche e mesh riciclato. Da segnalare anche la forte attenzione ai dettagli, le cuciture visibili, i toni "pop".



Sono quasi praticamente scomparse le suole importanti e "chunky" che andavano forte qualche stagione fa. Sono mantenute - rivisitate, rialzate e confortevoli - per qualche sneaker femminile. In generale, sono proposte "super platform", ovvero piatte. L'altra tendenza generale vede soprattutto modelli no gender, ad ogni modo tutti versatili, sportivi e dinamici.