Sneakers: le scarpe di Marracash tra le più "cult" di sempre

È dedicata a tre modelli senza tempo la nuova campagna globale di uno dei brand più noti e da sempre più amati, che dal suo debutto più di cinquant'anni fa ha vissuto mille vite e accompagnato quelle di atleti, personaggi della cultura e di milioni di persone in tutto il mondo . Volto per l'Italia dell'iniziativa è il rapper Marracash .

Marracash è il volto italiano della nuova campagna adidas Originals: "We Gave the World an Original. You Gave us a Thousand Back"

Tre modelli di sneakers raccontate attraverso tre corti girati da altrettanti registi e artisti, ciascuno per metterne in risalto anche la loro storia, attinta direttamente dagli archivi del famoso brand a tre strisce: è la nuova campagna mondiale realizzata da adidas Originals per rendere omaggio a tutti coloro che hanno contribuito a portare alla ribalta il suo iconico simbolo, il trifoglio. Il claim recita "We Gave the World an Original. You Gave us a Thousand Back", letteralmente: "Abbiamo dato un Original al mondo, ce ne avete restituiti a migliaia".



Nello specifico, le sneakers protagoniste dell'ultima campagna adidas sono: le Superstar, concepite per i giocatori di basket e in seguito adottate anche dagli amanti dell'hip hop; le Gazelle, dall'iconica silhouette scamosciata, da sempre innovative, fuori dagli schemi e le Samba, le prime a fare notizia in ambito calcistico. Sono proprio queste ultime quelle indossate da Marracash, volto italiano della campagna.