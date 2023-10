Sneakers: le novità e i modelli da collezione a Lucca Comics 2023

Dopo la partecipazione nel 2022 con Bull Boys, il gruppo Lelli Kelly SpA sarà infatti presente anche alla prossima edizione di Lucca Comics & Games 2023, in programma dal primo al 5 novembre prossimi. La storica azienda toscana, con sede proprio a Lucca, conferma e accresce la sua presenza all’interno della manifestazione internazionale in virtù del suo approccio moderno e dinamico, che guardando al futuro si dirige con forza verso l'omnicanalità.



Oltre a Bull Boys, con la linea “Dinosauri”, saranno presenti anche Lelli Kelly e Lorena Kay, la serie di romanzi di narrativa fantastica scritta da Attilio Attilieni, presidente e fondatore di Lelli Kelly SpA. Per l’occasione, saranno presentate in anteprima due importanti novità dal punto di vista editoriale. Si tratta de “I Dinos di Bull Boys”, il fumetto scritto dallo stesso Attilieni con la collaborazione di Pino Marchi e illustrato da Vissia Galli, dove vengono narrate le avventure di quattro bambini che, dopo aver ricevuto in regalo per il loro settimo compleanno un paio di scarpe Bull Boys con i dinosauri, vengono improvvisamente catapultati indietro nel tempo nel periodo Giurassico. L'altra opera è il libro “Lorena Kay e la Fabbrica delle Scarpe Magiche”, secondo volume della saga, ambientato nella misteriosa Firenze. La protagonista è Lorena, una ragazzina di dodici anni affidata agli zii che non capiscono i suoi sentimenti e cercano di impedirle di frequentare la Scuola di Moda e Sartoria Magica a cui i genitori l’hanno destinata. Il terzo volume è previsto in uscita nel 2024 e andrà a completare questa trilogia di romanzi “crossover”, ovvero dedicati sia ai bambini che agli adulti.



Inoltre, l’esposizione Bull Boys avrà ad oggetto la collezione “Dinosauri” autunno inverno 2023, caratterizzata da una vasta gamma di colori e dinosauri, tra i quali spicca il modello “Jurassic”, con disegno esclusivo di Andrea Mancini, noto illustratore italiano. Nel caso di Lelli Kelly, il focus sarà invece sulle linee “Unicorno”, best seller nei negozi a livello internazionale da ormai diverse stagioni, e “Frangetta Mix”, il primo iconico modello di Lelli Kelly datato 1993. Per celebrarne il trentennale, il brand ha pensato di riproporre un esclusivo restyling, mantenendo inalterata l’estetica originale e andando ad agire sulle tomaie, realizzate in diverse varianti: dalla vernice al suede, al glitter, fino allo speciale materiale ricavato dagli scarti delle mele.



Lo stand misto Bull Boys, Lelli Kelly e Lorena Kay sarà situato presso il Real Collegio all’interno del “Family Palace”, l’area dedicata a bambini e famiglie. Per quel che riguarda l'aspetto del collezionismo, durante i giorni della manifestazione saranno presenti gli illustratori partner dell’azienda (tra loro Andrea Mancini e Vissia Galli per Bull Boys e Cinzia Bolognesi per Lelli Kelly e Lorena Kay), per dediche e autografi sui prodotti in vendita a bambini e appassionati di tutte le età.



Infine, in uno stand dedicato all’interno dell’area “Games”, Bull Boys presenterà in anteprima mondiale l’esclusiva capsule collection uomo. Le mitiche scarpe con i dinosauri arrivano anche nelle misure da adulto: disponibili in tre colori, avranno ovviamente anche le luci, attivabili o disattivabili a piacimento grazie a un apposito pulsante. Un progetto speciale dedicato agli amanti del collezionismo e ai tantissimi nostalgici che hanno indossato le stesse scarpe da bambini, nel corso degli Anni ’90. I vari prodotti presentati a Lucca Comics & Games saranno acquistabili anche sui rispettivi siti dei due brand.