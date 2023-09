Moda, sneakers: ecco quelle 100% vegan e a ridotto impatto di CO2

Si tratta della prima collezione di sneakers lifestyle "green" presentata da Garmont in collaborazione con ACBC, acronimo di Anything Can Be Changed, azienda italiana esperta in consulenza, progettazione e produzione di prodotti sostenibili. Il nome di queste scarpe, Lagom, ha origine da un concetto svedese che rimanda alla "giusta misura", confermando l’impegno di entrambe le realtà nel creare calzature in materiali responsabili, di derivazione naturale o riciclati, pensate per un utilizzo quotidiano. Giocano su volumi ampi, tipici dell'ispirazione streetwear, mantenendo elementi outdoor come il puntalino, la chiusura "fast lace" e i tasselli intagliati nel battistrada.



La vera particolarità di queste sneakers è il tessuto principale della tomaia, il RePet, ricavato dal riutilizzo delle bottiglie di plastica a fine vita. L’intersuola in BioEva, invece, ha al suo interno materiale "biobased" derivante dalla canna da zucchero, mentre il battistrada Garmont GTF Emerald è in ReRubber, derivato dagli scarti di lavorazione della gomma. "La sostenibilità è uno dei pilastri del brand Garmont ormai da diversi anni e la collaborazione strategica con ACBC, primo brand footwear italiano certificato B Corp, ha permesso di accelerare e validare il nostro processo di responsabilità in questo senso - ha spiegato Davide Calcagnotto, General Manager di Garmont -. Un altro pilastro di Garmont è l’innovazione e con il progetto Lagom abbiamo voluto esplorare territori a noi sconosciuti, come quello delle sneakers lifestyle, mantenendo l’impegno nel minimizzare l’impatto ambientale dei nostri prodotti".



"Il nostro obiettivo è quello di supportare le aziende che vogliono realizzare prodotti responsabili - ha sottolineato Gio Giacobbe, Ceo di ACBC -. Per questo motivo, abbiamo seguito ogni passo di questa creazione: dall’idea e disegno iniziale fino alla sua realizzazione e alla strategia di marketing per presentarla sul mercato. Il risultato è una collezione unica, che non vuole passare inosservata e che, soprattutto, rispetta l’ambiente".



ACBC x Garmont FW 23/24, la capsule collection “green”: nella foto, un passaggio della personalizzazione in tempo reale delle sneakers a Milano, in occasione della presentazione