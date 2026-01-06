Logo Tgcom24
Saldi, 5 "must have" da comprare adesso per un guardaroba senza tempo

Tra gli "evergreen" che non passano di moda un cappotto classico, le pumps nere, un paio di jeans che stanno bene a tutte

06 Gen 2026 - 22:29
L'iconica cabina armadio di Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) nella serie "cult" "Sex and the City" © IPA

Tempo di saldi e di caccia all'affare. Meno corse sconsiderate agli acquisti per questi ribassi invernali ma più consapevolezza e oculatezza da parte dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda il rinnovo del guardaroba. Tra i pezzi furbi a cui puntare ci sono sicuramente gli "evergreen", capi non legati ai trend del momento, svincolati dai colori di stagione e sfruttabili fino a primavera e poi negli anni a venire. 

Saldi invernali, 5 pezzi furbi su cui investire: un buon cappotto

 In lana o cashmere, il vero “must have” assoluto è sempre il modello classico. Dalle forme over e avvolgenti e lunghezze che arrivano fino alle caviglie. Il cappotto perfetto è versatile e comodo, di un’eleganza sobria ma non formale, perfetto da portare ogni giorno. I colori di riferimento sono il cammello, il bianco e il nero. 

I cappotti di tendenza dalle sfilate autunno inverno 2025

1 di 20
© Catwalk Pictures | Cappotti autunno inverno 2025: Ferragamo
© Catwalk Pictures | Cappotti autunno inverno 2025: Ferragamo
© Catwalk Pictures | Cappotti autunno inverno 2025: Ferragamo

© Catwalk Pictures | Cappotti autunno inverno 2025: Ferragamo

© Catwalk Pictures | Cappotti autunno inverno 2025: Ferragamo

Un paio di pumps nere: come indossarle

 Una scelta di stile sobrio ma anche la quintessenza della femminilità. Un guardaroba senza tempo non può prescindere dalle classiche décolleté nere a punta con tacco a spillo. Di giorno si sposano bene a completi sartoriali, tailleur pantalone e jeans dal taglio dritto. Di sera diventano invece protagoniste dei look più sofisticati, abbinate a un abito da cocktail, a un tubino classico o a un long dress fluido. 

Quali jeans comprare con i saldi?

 Altro pezzo irrinunciabile di ogni guardaroba che si rispetti sono un paio di jeans. Quelli a gamba dritta, gli straight-leg, stanno bene un po' a tutte perché enfatizzano la silhouette, adattandosi alle diverse corporature. Anche i wide-leg e i flare, i modelli a gamba larga e a zampa, aiutano a bilanciare le proporzioni, allungando le gambe e dando equilibrio. Guardando invece al comfort, rilassati e un po' grunge, i jeans più comodi risultano essere quelli a vita alta, che possono attenuare visivamente la zona della pancia e slanciano la figura, dando anche un effetto allungato e snellente, come i bootcut.  

La camicia bianca, simbolo dello stile "effortless"

 Proseguiamo con un altro grande "evergreen" senza sforzo, la camicia bianca. Indossata perfettamente stirata o in un mood più casual e stropicciato, per non sbagliare taglia è bene - innanzitutto - prendere la misura tra spalla e collo. Va inoltre valutato il giro-braccio, che non deve essere troppo lungo, né tirare. Infine, il colletto: la prova si fa abbottonandolo, facendo attenzione che non stringa. 

Una tracolla classica, la borsa su cui investire

 Last but not least, un accessorio di cui non si può fare a meno, una borsa a tracolla. Se è vero che le "it bag" non sono alla portata di tutte, non è detto che un modello classico non possa comunque rappresentare un valido investimento. Il consiglio è di puntare sulla qualità dei materiali, che sia in grado di assicurare anche una buona resa nel corso del tempo.  

