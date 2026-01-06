Saldi, 5 "must have" da comprare adesso per un guardaroba senza tempo

Altro pezzo irrinunciabile di ogni guardaroba che si rispetti sono un paio di jeans. Quelli a gamba dritta, gli straight-leg, stanno bene un po' a tutte perché enfatizzano la silhouette, adattandosi alle diverse corporature. Anche i wide-leg e i flare, i modelli a gamba larga e a zampa, aiutano a bilanciare le proporzioni, allungando le gambe e dando equilibrio. Guardando invece al comfort, rilassati e un po' grunge, i jeans più comodi risultano essere quelli a vita alta, che possono attenuare visivamente la zona della pancia e slanciano la figura, dando anche un effetto allungato e snellente, come i bootcut.