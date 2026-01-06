Saldi, 5 "must have" da comprare adesso per un guardaroba senza tempo

I cappotti di tendenza dalle sfilate autunno inverno 2025
© Catwalk Pictures | Cappotti autunno inverno 2025: Ferragamo
Tra gli "evergreen" che non passano di moda un cappotto classico, le pumps nere, un paio di jeans che stanno bene a tutte
L'iconica cabina armadio di Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) nella serie "cult" "Sex and the City" © IPA
Tempo di saldi e di caccia all'affare. Meno corse sconsiderate agli acquisti per questi ribassi invernali ma più consapevolezza e oculatezza da parte dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda il rinnovo del guardaroba. Tra i pezzi furbi a cui puntare ci sono sicuramente gli "evergreen", capi non legati ai trend del momento, svincolati dai colori di stagione e sfruttabili fino a primavera e poi negli anni a venire.
In lana o cashmere, il vero “must have” assoluto è sempre il modello classico. Dalle forme over e avvolgenti e lunghezze che arrivano fino alle caviglie. Il cappotto perfetto è versatile e comodo, di un’eleganza sobria ma non formale, perfetto da portare ogni giorno. I colori di riferimento sono il cammello, il bianco e il nero.
Una scelta di stile sobrio ma anche la quintessenza della femminilità. Un guardaroba senza tempo non può prescindere dalle classiche décolleté nere a punta con tacco a spillo. Di giorno si sposano bene a completi sartoriali, tailleur pantalone e jeans dal taglio dritto. Di sera diventano invece protagoniste dei look più sofisticati, abbinate a un abito da cocktail, a un tubino classico o a un long dress fluido.
Altro pezzo irrinunciabile di ogni guardaroba che si rispetti sono un paio di jeans. Quelli a gamba dritta, gli straight-leg, stanno bene un po' a tutte perché enfatizzano la silhouette, adattandosi alle diverse corporature. Anche i wide-leg e i flare, i modelli a gamba larga e a zampa, aiutano a bilanciare le proporzioni, allungando le gambe e dando equilibrio. Guardando invece al comfort, rilassati e un po' grunge, i jeans più comodi risultano essere quelli a vita alta, che possono attenuare visivamente la zona della pancia e slanciano la figura, dando anche un effetto allungato e snellente, come i bootcut.
Proseguiamo con un altro grande "evergreen" senza sforzo, la camicia bianca. Indossata perfettamente stirata o in un mood più casual e stropicciato, per non sbagliare taglia è bene - innanzitutto - prendere la misura tra spalla e collo. Va inoltre valutato il giro-braccio, che non deve essere troppo lungo, né tirare. Infine, il colletto: la prova si fa abbottonandolo, facendo attenzione che non stringa.
Last but not least, un accessorio di cui non si può fare a meno, una borsa a tracolla. Se è vero che le "it bag" non sono alla portata di tutte, non è detto che un modello classico non possa comunque rappresentare un valido investimento. Il consiglio è di puntare sulla qualità dei materiali, che sia in grado di assicurare anche una buona resa nel corso del tempo.