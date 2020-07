Saldi estivi 2020, i ‘must have’ unisex da indossare anche in autunno

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: shopping di coppia al Sicilia Outlet Village



PICCOLI INVESTIMENTI – Innanzitutto, il trucco è superare il concetto di ‘stagionalità’ della moda. Che vuol dire svincolare l’abbigliamento dall’osservanza dei trend del momento. Un capo ‘neutro’ offre ottime chance in termini di durata: comprato ora a un prezzo più vantaggioso, è sempre spendibile ed entra con facilità a far parte del guardaroba fino all’autunno (e oltre). Ecco, di seguito, una piccola selezione di ‘investimenti’ furbi:



I JEANS – Pantaloni e capi in tessuto denim, in generale, sono sempre un acquisto azzeccatissimo nel periodo dei saldi. Facili da abbinare, gli occhi più attenti ai trend sanno associare i modelli dei jeans alle varie stagioni ma, in generale, la loro versatilità li rende indossabili davvero a lungo.



UNA GIACCA – Classica, dal taglio sartoriale, perfetta anche per il rientro in ufficio. La giacca è sempre un ottimo investimento. Il consiglio è di prediligerla in tinta unita: nera, blu, bianca, e nei toni neutri, come il beige. Rispetto ai tessuti fantasia e alle stampe, non avrà mai fine.



UNA CAMICIA – Vale quanto detto per la giacca: è uno dei pezzi necessari del guardaroba. Indossata da sola, su gonne e pantaloni, portata in maniera informale con le maniche arrotolate o per completare un abito maschile o un tailleur, non teme il passare delle mode.



LE SNEAKERS – Certi amori non finiscono. E questo vale benissimo per le sneakers, presenza fissa sulle passerelle di ogni stagione. Perfette in città, comodissime da indossare anche in vacanza, durante le gite nel weekend, le sere al mare, per l’aperitivo. Dalle edizioni limitate alle capsule, dai 'drop' ai modelli più pop: adatte a tutte le tasche, c’è solo da individuare il modello più adatto.