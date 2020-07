Uomo, grandi classici e special edition: le sneakers estive su cui investire

Riproposizioni di modelli iconici, special edition, grandi classici perfetti per rifinire look casual e disimpegnati. Il consiglio è di mettere da parte, almeno per questa stagione, i modelli 'chunky' o 'addy shoes', quelli cioè con le suole importanti e i volumi esagerati che tanto hanno dettato la linea nel corso delle ultime stagioni. Le sneakers dell’estate 2020 sono, infatti, leggerissime e hanno linee pulite ed essenziali…

PRATICHE E ACCESSIBILI - Perfette all’ora dell’aperitivo o per una passeggiata sul lungomare, i punti di forza di questi modelli ‘fashion-pop’ sono le ispirazioni rétro, gli accostamenti di materiali diversi (il cuoio della tomaia, gli inserti in tela e nylon), i dettagli cromatici accesi e vitaminici, i prezzi accessibili. Versatili e molto facili da abbinare, sono must have irrinunciabili, in città quanto in vacanza.