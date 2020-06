Moda donna, sandali bassi estate 2020: 3 regole per indossarli bene

1. BELLI DI GIORNO – I sandali bassi sono calzature da indossare prevalentemente di giorno, incluse le varianti oro e argento. La sera richiede un tocco di eleganza in più e, in genere, un tacco alto e sottile. Questo, almeno, è quanto prevede il bon ton.



2. A CIASCUNO IL SUO – Il sandalo giusto, oltre che con gli occhi, si sceglie provandolo. Per testarne effettivamente la comodità ma, soprattutto, per valutare l’impatto estetico e se si sposa bene alla morfologia del piede e alla forma delle dita, che non devono mai sbucare dalla scarpa. Se lunghe e irregolari, ad esempio, è bene optare per modelli che abbiano strisce più larghe, così da poterle contenere meglio e nascondere alla vista irregolarità e imperfezioni.



3. L’ESTETICA CONTA – Infine, last but not least, non va mai trascurata la pedicure, soprattutto d’estate. I piedi vanno trattati bene e questo implica anche una necessaria e irrinunciabile routine di bellezza dedicata esclusivamente a loro, meglio se avvalendosi della competenza di un professionista. Per evitare anestetici (se non addirittura dolorosi) ispessimenti della pelle e disidratazione. Importantissimo anche un tocco di smalto, che va sempre tenuto a posto e, in caso di scheggiature, prontamente rimosso e applicato di nuovo.