Scarpe donna 2020, non solo sneakers: i modelli anti mal di piedi

È forse uno dei fastidi più ricorrenti in questo periodo, in cui finalmente si torna a fare a meno di calze e calzini. Parliamo del mal di piedi, che procura anche ferite e piccole vesciche, spesso favorite proprio dalle scarpe nuove. Ora che stiamo finalmente riguadagnando i nostri spazi e la possibilità di uscire di casa anche solo per fare una passeggiata all’aria aperta, vediamo cosa suggeriscono le passerelle della primavera 2020 a proposito dei modelli più comodi e portabili, perfetti per fare quattro passi senza pensieri…