Moda uomo, fase 2: le sneakers per una passeggiata all’aria aperta 

Super tecniche e pensate per fare ginnastica. O, semplicemente, perfette sotto jeans e tuta per concedersi quattro passi fuori casa o in mezzo al verde. Scattata la fase 2, all’insegna anche della responsabilità individuale, e riaperti i parchi cittadini, l’aria di primavera aiuta a smettere di pensare per un po’ ai mesi passati in casa tra lockdown e quarantena per l’emergenza coronavirus. Con gli outfit che abbiamo visto farsi più comodi e rilassati, le sneakers sono l’ideale, soprattutto in questa stagione.