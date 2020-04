Uomo, dalla quarantena alla fase 2: riecco le felpe con cappuccio

È una strana primavera ma piano piano si comincerà a intravedere la fine del tunnel. Che tempo farà là fuori quando si potrà uscire di casa e lasciarsi alle spalle la quarantena? La moda e lo shopping online stanno assistendo a una vera e propria fase di rivoluzione : sono schizzate, infatti, le vendite di abbigliamento comodo, perfetto per stare a casa, o dei capi tecnici per fare allenamento indoor. Ma c’è anche una solida certezza nel guardaroba maschile, che continua a non risentire del susseguirsi dei trend. Come il caso delle felpe con il cappuccio …

IMPOSSIBILE SBAGLIARE - Perfette per gli amanti del genere rilassato, 'easy to wear', tanto più per chi si allena. In attesa di tornare a indossarle sotto le giacche leggere di jeans, una volta all’aperto, le felpe sono da sempre una soluzione ideale, un buon compromesso insomma. Non c’è stagione in cui non facciano capolino anche sulle passerelle. Gli stilisti, per questa primavera 2020, le propongono stampate, in tessuti tecnici, più o meno lussuose, nel consueto jersey. Un grande classico, per non sbagliare.