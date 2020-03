Uomo, moda e lockdown: tute super comode e per l’allenamento indoor Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

L’apoteosi della comodità. A meno che non la indossiate davvero per fare attività fisica. Parliamo della tuta, nel cuore dell’uomo che predilige un look sportivo ma anche confortevole. Da sempre una sicurezza, ora più che mai in questo periodo di lockdown e quarantena domestica legata all’emergenza coronavirus. Abbigliamento comodo, per le prestazioni sportive e l’allenamento (compreso quello indoor): il trend è stato avvistato già sulle passerelle della moda primavera-estate 2020...