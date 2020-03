Scarpe primavera 2020: le sneakers uomo da avere assolutamente Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 21 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dalle edizioni speciali e limitate, lanciate in esclusiva (i cosiddetti 'drop', dall'inglese 'far cadere') e spesso in pochi negozi. Ai grandi classici, ai modelli iconici, ai 'cult' con dediche particolari. Camouflage, effetto mimetico, fantasie accese, tocchi vivaci, inserti colorati e fluo. È la carica delle sneakers della primavera 2020: meno ‘chunky’, meno ingombranti, rispetto a come ci avevano abituato. Sofisticate e versatili, adatte non solo allo streetwear (per cui erano state - almeno inizialmente - concepite). Ecco, allora, una selezione dei modelli visti in passerella, da avere assolutamente ai piedi la prossima stagione o da tenere d’occhio…