Moda uomo, la giacca: i tanti modi di portare un grande classico 

Un nuovo modo di vestire. Le passerelle di Pitti Uomo e delle ultime Fashion week di Milano e Parigi dedicate al menswear lo hanno ormai decretato: si sta andando verso una nuova concezione dell'abbigliamento formale maschile. Il classico esce da ogni rigidità, lo stile si fa più casual, libero da qualsiasi forma di condizionamento. Per coglierne i segnali, basta ad esempio guardare a come sta gradualmente cambiando il modo di indossare un grande classico: la giacca . Già a partire dalle proposte suggerite in questo periodo dalle passerelle e fuori...

In lino e tutta stropicciata, la giacca indossata da Jude Law



UN 'MUST HAVE' DA RICONSIDERARE - Che sia quella da smoking, il massimo dell'eleganza maschile, a mono e doppiopetto, un 'must have' irrinunciabile, oppure destrutturata, dai revers più o meno importanti, con lo spacco posteriore, senza... Le giacche sono, a tutti gli effetti, tra i capi più versatili del guardaroba maschile, dei veri e propri 'jolly', perché adatte a ogni contesto. Sono tra i nuovi simboli - come ad esempio le sneakers - di una moda finalmente più aperta e inclusiva.