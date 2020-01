Uomo, dai cappotti alle scarpe: come vestirsi in linea con i prossimi trend 

Niente sarà come al solito. Lo stile del prossimo autunno-inverno sarà praticamente segnato dall’eleganza . Meno formale e costruita, più rassicurante e "portabile" . Precise proporzioni sartoriali, look estremamente classici, come si è visto nell’ultima Fashion week della moda maschile che ha appena chiuso i battenti a Parigi (lasciando spazio ai defilé della Haute Couture), sulla scia del solco tracciato dalla Moda uomo di Milano.

IL RITORNO DEL CAPPOTTO – Come anticipato dalla sfilata di Valentino, anche la collezione di un altro 'big' della moda uomo come Dior Homme ha puntato molto sulla riconferma del più classico dei capospalla, il cappotto. Il prossimo autunno-inverno sarà un tripudio di eleganza (e di lunghezze), come si vede anche dalle camicie e dai guanti. A impreziosire gli outfit, anche coccarde dalle dimensioni importanti, accessori-gioiello pendenti e maxi spille.

LARGO AL COLORE – Più visionario ed etereo lo stile maschile interpretato da Virgil Abloh per la collezione per i prossimi freddi di Louis Vuitton. I modelli, che sembrano usciti da una tela di Magritte, hanno portato in passerella uno spettacolo surreale e come sospeso sulle nuvole. Un uomo leggero, che può osare nella scelta di un colore deciso come il fucsia, o giocando con l’applicazione di rouches sulle maniche e vistosi tagli sulle giacche. Le scarpe, stringate e mocassini, sembrano infine disegnate prendendo come modello le sempre amate sneakers.