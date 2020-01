Paris Fashion week 2020, Valentino: messaggi esagerati per i timidi

Paris Fashion week 2020, l’uomo di Valentino è timido e romantico Ansa 1 di 21 Ansa 2 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 10 di 21 Ansa 11 di 21 Ansa 12 di 21 Ansa 13 di 21 Ansa 14 di 21 Ansa 15 di 21 Ansa 16 di 21 Ansa 17 di 21 Ansa 18 di 21 Ansa 19 di 21 Ansa 20 di 21 Ansa 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Fiori sugli abiti e che spuntano addirittura tra i capelli. E parole, parole, parole, stampate e in rilievo, per raccontare un animo romantico e timido. È l’uomo del prossimo autunno-inverno di Valentino, portato in passerella a Parigi, nella seconda giornata della Fashion week maschile, dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli. Un inno al sentimento e a uno stile classico, pulito e contemporaneo, perfetto per il guardaroba di chi vive in città.