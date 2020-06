Moda mare, il costume da bagno bianco: perché è sempre una buona idea

Costumi da bagno in tinta unita: la collezione Beachwear 2020 di Calzedonia Ufficio stampa 1 di 26 Ufficio stampa 2 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 Ufficio stampa 10 di 26 Ufficio stampa 11 di 26 Ufficio stampa 12 di 26 Ufficio stampa 13 di 26 Ufficio stampa 14 di 26 Ufficio stampa 15 di 26 Ufficio stampa 16 di 26 Ufficio stampa 17 di 26 Ufficio stampa 18 di 26 Ufficio stampa 19 di 26 Ufficio stampa 20 di 26 Ufficio stampa 21 di 26 Ufficio stampa 22 di 26 Ufficio stampa 23 di 26 Ufficio stampa 24 di 26 Ufficio stampa 25 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il più famoso di tutti i tempi è bianco, è un bikini e l’ha indossato Ursula Andress nel film ‘Agente 007 – Licenza di uccidere’. Correva l’anno 1962 e ha saputo conservare il suo fascino intatto, fino ad oggi. Tanto che è tra i 'must have' dell’estate 2020, insieme ai costumi da bagno interi, anche loro proposti in tinta unita. A guardare le proposte che vanno forte in spiaggia o in piscina, infatti, non mancano ispirazioni rétro e omaggi agli evergreen, riattualizzati e proposti in una veste forse più fresca ma sempre molto, molto sensuale…