Costumi da bagno uomo: sexy fluo o stampe esotiche? I trend dell’estate

Colori fluo e stampe esotiche: la collezione Beach Style di Intimissimi Uomo Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sarà pure l’estate del distanziamento sociale ma certo un tuffo refrigerante, soprattutto con l’arrivo del caldo, è senza dubbio un momento di svago e relax irrinunciabile, da concedersi in piscina, per chi resta in città, o al mare, anche solo in vista del weekend. I trend dell’estate 2020 per lui riprendono i mood tropical e animalier che fanno tanto impazzire anche lei. Grintosi e allegri, trovano spazio anche colori carichi, vitaminici e fluo…