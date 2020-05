Fase 2 e vacanze estate 2020: dal balcone al mare, la moda beachwear

Come sarà questa estate 2020 al mare dopo l’emergenza coronavirus ? Da diversi giorni è tutto un susseguirsi di ipotesi e possibili scenari post-Covid 19. Sta di fatto che la bella stagione arriverà , con tutta la sua carica, i suoi colori, le immagini e le sensazioni. Che abbiate o non ancora iniziato a prendere la prima tintarella sul balcone o in giardmodaino, avamposti della spiaggia, ecco alcune proposte della moda beachwear di quest’anno…

NON SOLO IN SPIAGGIA - La collezione beachwear per l’estate 2020 di Calzedonia è ispirata ai trend di stagione: stampe inca, motivi micro-floreali, righe, forme dal sapore vintage ma anche - e soprattutto - effetto stropicciato. Protagonista della stagione più calda torna a essere anche il costume intero, lo ‘one-piece swimsuit’, che modella ed esalta la silhouette. La parola d’ordine è versatilità: abbinato a shorts e maxi-gonne, trasforma il look e lo rende perfetto per un aperitivo al tramonto.