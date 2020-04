Uomo, dalla ceretta all’intimo: cosa prevedono i trend per la fase 2

L’argomento, se non proprio scottante, è sicuramente divisivo: ceretta maschile, sì o no? Stando a una recente ricerca di mercato, poco più della metà delle donne dichiara di preferire uomini villosi a quelli senza l’ombra di un pelo e oltre un terzo crede che la depilazione maschile non debba spingersi oltre zone del corpo ormai “sdoganate”, come il petto o la schiena. A meno che non entri in gioco l’attività sportiva (ai fisici atletici e scolpiti è concesso un po’ di più). Ma come affrontano la questione, invece, gli stessi uomini?