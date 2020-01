Intimo donna: sexy, romantico, chic o comodo? Ecco trend in arrivo

Desiderio di seduzione, di sentirsi bellissime e pienamente valorizzate ma anche bisogno di praticità e comfort. Cosa chiedono le donne alla propria biancheria intima ? Probabilmente tutto questo, anche in contemporanea, e molto altro ancora. Per la prossima primavera-estate, i trend in arrivo mirano a soddisfare ogni aspettativa…

IN EQUILIBRIO PERFETTO - Le proposte di Intimissimi per la bella stagione traggono ispirazione dai quattro elementi da cui tutto ha origine: Fuoco, Aria, Acqua e Terra. Per la prima categoria, tutto è ardente: pizzi sexy e trasparenze ardite. Body e culotte mescolano raso e dentelle. Per chi ama sedurre con raffinati accostamenti, interviene anche il raso. Bianco, nero, rosso. Il pois si riconferma di gran tendenza. Nell’Aria sboccia la primavera sulla corsetteria imprimé su pizzo, nei pigiami a micro stampe bouquet, nei completi dalla broderie effetto Sangallo, nella lingerie più romantica che abbina fiori esotici su base scura. L’Acqua, invece, rimanda al mare. Dominano il navy e tutte le gradazioni del blu. Infine, la Terra, che evoca Paesi lontani. Dall'India, stampe cashmere in colori vivaci e brillanti. Dall'Africa centrale, tinte neutre e coloniali, caldo tabacco, più l’incursione dorata del lurex che impreziosisce slip e bra.