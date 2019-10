Sexy e sofisticato: l’intimo per l’autunno-inverno riparte dal pizzo

La sorpresa si rivela all’interno. In un grande spazio inondato di luce, tra pareti candide e grandi lampadari con scenografiche cascate di cristalli, è andato in scena dal quartier generale del brand a Verona, un vero e proprio show, il ‘White Cabaret’ con cui Intimissimi ha presentato le sue collezioni per l’autunno-inverno 2020. Tra gli ospiti tante celebs internazionali , come l’attrice Sarah Jessica Parker e la super top Irina Shayk, e le influencer più seguite del momento, a cominciare da Chiara Ferragni, nel front row con Fedez, digital ambassador di Intimissimi Uomo, che Tgcom24 ha incontrato prima dell’evento.

Mille luci, grandi lampadari con scenografiche cascate di cristalli, atmosfere da café chantant hanno fatto da set per lo show ‘ White Cabaret ’, la sfilata di presentazione della collezione autunno-inverno 2019-2020 di Intimissimi . Un elegante botteghino dal gusto retrò ha accolto all’ingresso un parterre di ospiti d’eccezione, in un ambiente inondato di luce, all’interno dello spazio sfilate del quartier generale del brand, a Verona. Tra i più attesi: Sarah Jessica Parker, Irina Shayk, Chiara Ferragni, Fedez e le influencer più seguite del momento.

UNA PASSERELLA ANCHE MASCHILE – Ad accompagnare la lingerie dedicata alla donna, anche l’underwear riservato all’uomo. Pigiami dal taglio classico, a tinta unita o con motivi eleganti, vestaglie avvolgenti, pantaloni 'homewear' comodi ma al tempo stesso ricercati, di vari pesi e strutture, adatti a tutte le esigenze. E poi i classici intramontabili, come la maglieria e i boxer da sempre capi iconici di Intimissimi Uomo. Proposte sempre più attente alle esigenze di un pubblico maschile, come testimonia anche la collaborazione con Fedez. L’artista è, infatti, il digital ambassador di Intimissimi Uomo: “Un rapporto duraturo, che ha saputo rinnovarsi nel tempo – ha spiegato a Tgcom24 –. Mi piace molto lavorare anche con aziende italiane, che promuovano il made in Italy. Di questo lavoro apprezzo soprattutto l’aspetto creativo: riuscire a trovare un’idea bella e innovativa è sempre una sfida stimolante”.

– In passerella hanno sfilato reggiseni super femminili a triangolo e culotte in pizzo, balconcini dalle fantasie a fiori tono su tono con slip coordinati, reggiseni a fascia e body di pizzo, bra top di pelle stretch. E poi, ancora, gli stampati: maculati e animalier su tulle, Principe di Galles, quadri e piccoli pois. Per la sera,di velluti dai bordi di frange coquette, di dentelle in stile boudoir, di bagliori color oro. Trovano, poi, spazio anche i pigiami in raso: giacche profilate a contrasto e pantaloni fluidi in tinta unita bianco, nero e rosa antico, oltre che nel nuovo colore rosso. I top hanno tagli a kimono su pantaloni a palazzo oppure giacche doppiopetto. E ancora, lunghe sottovesti con spalline sottili, canotte di seta su shorts coordinati.