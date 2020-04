Lockdown e shopping online: in casa vanno forte calzini e leggings

Per Charlie Brown sono l’essenza della sicurezza . Un cassetto di calze, diceva uno dei protagonisti dei Peanuts. E a distanza di tanto tempo bisogna ricredersi: altro che tacco a spillo e sneakers, i migliori amici delle donne in questa prima fase di primavera 2020, profondamente segnata dalla quarantena domestica per l’emergenza coronavirus, sono proprio loro: calzini e calzettoni . Almeno a guardare la classifica delle vendite online. In cima a quella del gradimento, anche i leggings .

LE NUOVE PRIORITÀ - Sulle principali piattaforme di e-commerce si sta infatti assistendo a una vera e propria rivincita del loungewear, l’abbigliamento comodo da camera e per stare in casa. Calzini a parte, vanno forte anche gli ordini in rete di leggings, tute, t-shirt e felpe col cappuccio, ha reso noto Amazon. Stando al magazine statunitense WWD, hanno preso la rincorsa pure biancheria intima e accessori, come i gioielli. I capi comfort sono in cima alle classifiche di vendita e fanno da traino all’intero settore. La moda è il regno dei sogni che prendono forma e diventano realtà ma questa fase tanto delicata per il lockdown sta di fatto rimettendo in discussione anche le priorità nell’abbigliamento.