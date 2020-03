Moda, l'abbigliamento per stare a casa e per fare allenamento indoor Ufficio stampa 1 di 20 Ufficio stampa 2 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 Ufficio stampa 10 di 20 Ufficio stampa 11 di 20 Ufficio stampa 12 di 20 Ufficio stampa 13 di 20 Ufficio stampa 14 di 20 Ufficio stampa 15 di 20 Ufficio stampa 16 di 20 Ufficio stampa 17 di 20 Ufficio stampa 18 di 20 Ufficio stampa 19 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

La regola delle regole va data subito: non lasciarsi andare. Passata la prima fase dell'emergenza coronavirus, legata allo stravolgimento della propria quotidianità, non è più tempo di indugiare e avere addosso pigiamoni e mise notturne per tutto il giorno. Non solo smart working: si può fare davvero qualsiasi cosa pur stando in casa, compreso allenarsi e praticare yoga. Su cosa puntare, allora, per riuscire a mantenere un certo stile senza rinunciare alla praticità?