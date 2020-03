Capelli, trend primavera 2020 e la ‘remise en forme’ da fare a casa

Capelli primavera 2020, gli hair trend visti alle sfilate Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 16 Ufficio stampa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

I capelli delle donne sono simbolo di seduzione e personalità. In questo periodo dell’anno, e in particolare in questo momento, richiedono tanta più cura e attenzione, per proteggerli dallo stress. È perciò il tempo ideale per una profonda ‘remise en forme’ che, in mancanza del parrucchiere, può essere intanto svolta a casa. La hair beauty routine prevede il via libera a trattamenti mirati per nutrirli, idratarli e renderli di nuovo splendenti. Per chi volesse, poi, sfruttare il tempo a disposizione, le ispirazioni arrivano anche dalle passerelle e dalla Rete…