Paris Fashion Week 2020, i beauty look più seducenti e da copiare

Paris Fashion Week 2020, tutti i beauty look da copiare Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 Afp 27 di 27 Afp 27 di 27 Afp 27 di 27 Afp 27 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 27 Afp 14 di 27 Afp 15 di 27 Afp 16 di 27 Afp 17 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 27 Afp 22 di 27 Afp 23 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 25 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 26 di 27 Ufficio stampa 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un bob lungo e mosso, un raccolto ordinato, una pettinatura all'indietro 'effetto wet': come porteremo i capelli nell'autunno-inverno 2020-21? Gli ultimi trend arrivano dalle passerelle della Fashion Week di Parigi, che volge ormai verso il gran finale. Tra gli accessori della moda donna dei prossimi freddi, menzione speciale per il grande ritorno dei copricapo, con foulard, retine e bandane in pole position. Guardando anche al make up, avrà toni piuttosto naturali, non particolarmente accesi come quelli a cui ci stavamo ormai abituando…