New York Fashion Week 2020, tutti i look beauty visti alle sfilate

Capelli raccolti, pieghe effetto ‘torchon’, labbra scurissime e occhi sempre in primo piano. Sono i trend principali che vedremo il prossimo autunno-inverno. Li hanno anticipati, per prime, le passerelle della New York Fashion Week 2020, che ha appena chiuso i battenti nella Grande Mela. In attesa che si accendano ora i riflettori sulle settimane della moda donna di Londra, Milano e, a seguire, Parigi, ecco una selezione di stili e look a tema make up e acconciature tutta da ammirare e a cui ispirarsi…