New York Fashion Week 2020: il debutto di una modella in carrozzina

Vestita d’oro, sicura di sé da brillare di luce propria. “Mi hanno detto più volte che non sarebbe stato possibile, che il mondo non era pronto e che non mi avrebbe dato una possibilità”, ha scritto sul suo profilo Instagram Jillian Mercado. Quella chance invece è arrivata durante la New Fashion Week e la modella e attrice 32enne, affetta da distrofia muscolare, ha potuto così sfilare in carrozzina sulla passerella del brand The Blonds. Rivolgendo una dedica speciale a tutti quelli che, come lei, si sono sentiti invisibili e inascoltati.