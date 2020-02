MFW 2020, trend dalle sfilate: i beauty look ‘esagerati’ di Moschino Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Esagerati, fiabeschi, fantasiosi, bizzarri. E, forse, non basta ancora per darne pienamente un’idea. Hanno destato stupore e meraviglia (ma anche tanta ammirazione per la laboriosità) i beauty look della sfilata di presentazione delle collezioni autunno-inverno 2020-2021 di Moschino. Sono, a tutti gli effetti, i più creativi e divertenti di questa edizione della Milano Fashion Week. Rimandano al mondo incantato delle fiabe e dell’infanzia, ai fasti della Parigi di Maria Antonietta, alle atmosfere un po’ dark della ‘Alice in Wonderland’ di Tim Burton…