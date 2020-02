MFW, Gucci donna FW 2020-21: la sfilata gira come una giostra Ufficio stampa 1 di 63 Ufficio stampa 2 di 63 Ufficio stampa 3 di 63 Ufficio stampa 4 di 63 Ufficio stampa 5 di 63 Ufficio stampa 6 di 63 Ufficio stampa 63 di 63 Ufficio stampa 63 di 63 Ufficio stampa 63 di 63 Ufficio stampa 10 di 63 Ufficio stampa 11 di 63 Ufficio stampa 12 di 63 Ufficio stampa 13 di 63 Ufficio stampa 14 di 63 Ufficio stampa 15 di 63 Ufficio stampa 16 di 63 Ufficio stampa 17 di 63 Ufficio stampa 18 di 63 Ufficio stampa 19 di 63 Ufficio stampa 20 di 63 Ufficio stampa 21 di 63 Ufficio stampa 22 di 63 Ufficio stampa 23 di 63 Ufficio stampa 24 di 63 Ufficio stampa 25 di 63 Ufficio stampa 26 di 63 Ufficio stampa 27 di 63 Ufficio stampa 28 di 63 Ufficio stampa 29 di 63 Ufficio stampa 30 di 63 Ufficio stampa 31 di 63 Ufficio stampa 32 di 63 Ufficio stampa 33 di 63 Ufficio stampa 34 di 63 Ufficio stampa 35 di 63 Ufficio stampa 36 di 63 Ufficio stampa 37 di 63 Ufficio stampa 38 di 63 Ufficio stampa 39 di 63 Ufficio stampa 40 di 63 Ufficio stampa 41 di 63 Ufficio stampa 42 di 63 Ufficio stampa 43 di 63 Ufficio stampa 44 di 63 Ufficio stampa 45 di 63 Ufficio stampa 46 di 63 Ufficio stampa 47 di 63 Ufficio stampa 48 di 63 Ufficio stampa 49 di 63 Ufficio stampa 50 di 63 Ufficio stampa 51 di 63 Ufficio stampa 52 di 63 Ufficio stampa 53 di 63 Ufficio stampa 54 di 63 Ufficio stampa 55 di 63 Ufficio stampa 56 di 63 Ufficio stampa 57 di 63 Ufficio stampa 58 di 63 Ufficio stampa 59 di 63 Ufficio stampa 60 di 63 Ufficio stampa 61 di 63 Ufficio stampa 62 di 63 Ufficio stampa 63 di 63 leggi dopo slideshow ingrandisci

Più che una sfilata, una performance. Su una pedana circolare, che gira come fosse una giostra, con i modelli e le modelle immobili e le pareti di vetro trasparente. Prima, tutte le fasi che in genere precedono lo show e che restano dietro le quinte, nel backstage. Così, sotto gli occhi del pubblico della seconda giornata della Fashion week di Milano, i team degli stylist, degli hair e make up artists preparano coloro che presentano ai riflettori le creazioni di Alessandro Michele per la collezione donna autunno inverno 2020-2021 di Gucci. “Ho deciso di alzare un velo su ciò che ama nascondersi”, spiega in una nota scritta a macchina lo stesso direttore creativo della maison.