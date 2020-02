Moda donna, Milano Fashion Week 2020: gli eventi da non perdere

La buona notizia è che grazie ai live trasmessi dal sito della Camera Nazionale della Moda Italiana, dai social ufficiali e dai maxischermi allestiti nel cuore della città, a due passi dal Duomo, tutti possono finalmente assistere alle sfilate della Milano Fashion Week 2020. La settimana della moda donna apre, infatti, i battenti martedì 18 febbraio e prosegue fino a lunedì 24, quando il testimone passerà a Parigi. Quali sono, quindi, le cose assolutamente da non perdere in questa edizione?

Uno dei momenti clou della scorsa edizione di Milano Fashion Week: la chiusura della sfilata di Versace con Jennifer Lopez, ospite a sorpresa

'A PLACE TO BE' (NONOSTANTE IL CORONAVIRUS) - I numeri parlano da sé: 56 sfilate, circa un centinaio di presentazioni in varie location e oltre trenta eventi diffusi tra arte, moda e cultura. Milano parla al mondo e, in questa edizione, esprime solidarietà alla Cina, alle prese con un momento molto difficile per l'emergenza coronavirus e i disagi collegati (con i voli bloccati, buyer e stampa sono infatti impossibilitati a partecipare, con pesanti ricadute economiche per tutto il comparto). Nel capoluogo lombardo si cerca perciò di correre ai ripari con la campagna 'China, we are with you', che intende costruire un ponte tra l'Italia e il colosso asiatico. Live streaming e contenuti speciali, ad esempio, consentono ai professionisti del settore che non potranno essere a Milano, di prendere parte comunque all'evento. A disposizione anche il Fashion Hub, ospitato presso il Museo della Permanente, nel quale saranno presentati progetti e creazioni di stilisti emergenti.



NON SOLO MODA - La Fashion Week milanese prevede anche l'apertura alla moda di diversi luoghi d'arte. Come la suggestiva Sala delle Cariatidi di Palazzo Marino o il museo Poldi Pezzoli, che dal 21 febbraio apre al pubblico la mostra 'Memos - A proposito della moda in questo millennio'.



IL CALENDARIO DELLE SFILATE – Venendo infine alle sfilate, ecco di seguito alcuni dei fashion show più attesi di questa edizione di Milano Moda Donna. La manifestazione può essere seguita live su cameramoda.it, attraverso l’app di CNMI e sui profili social ufficiali con aggiornamenti in tempo reale. Per chi si trova in città, video delle sfilate e contenuti speciali vengono trasmessi anche sul maxischermo in corso Vittorio Emanuele, angolo piazza San Babila.



Mercoledì 19 febbraio

Ore 15

GUCCI

via Mecenate, 77

Ore 16

ALBERTA FERRETTI

via Mecenate 88/a

Ore 17

N°21

via Archimede, 26

Ore 18

JIL SANDER

via Bramante,42

Ore 20

MONCLER (co-ed)

viale Molise, 70

Giovedì 20 febbraio

Ore 9:30

MAX MARA

via Senato, 10

Ore 16

PRADA

via Lorenzini, 14

Ore 18:30

FENDI

via Solari, 35

Ore 20:30

MOSCHINO

via San Luca, 3

Venerdì 21 febbraio

Ore 9:30

TOD’S

via Savona, 56

Ore 10:30

EMPORIO ARMANI

via Bergognone, 59

Ore 11:30

ANTONIO MARRAS (co-ed)

via Cola Di Rienzo, 8

Ore 12:30

SPORTMAX

via Senato, 10

Ore 14

ETRO

via Conservatorio, 12

Ore 16

ICEBERG

via Archimede, 26

Ore 17

MARCO DE VINCENZO

piazza Duomo – scalone Arengario

Ore 18

VERSACE (co-ed)

piazza Lina Bo Bardi, 1

Sabato 22 febbraio

Ore 9:30

SALVATORE FERRAGAMO

via E. Besana, 12

Ore 11:30

MSGM

via Calabiana, 6

Ore 17

BOTTEGA VENETA (co-ed)

via Piranesi, 14

Ore 19

MISSONI (co-ed)

via Ceresio, 7

Domenica 23 febbraio

Ore 11:30

BOSS (co-ed)

via G. Lorenzini 3/A

Ore 16

GIORGIO ARMANI

via Bergognone, 59