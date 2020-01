Milano Fashion Week 2020: altro che Brexit, la moda uomo è ‘british’

Un momento della sfilata di Dolce & Gabbana F19

IL CALENDARIO DELLE SFILATE – Veniamo ai numeri: 77 collezioni, di cui 26 sfilate, 46 presentazioni (5 su appuntamento) e 22 eventi compongono questa Fashion week maschile, che si annuncia piena di sorprese. Tanti i brand che tornano a sfilare sotto le guglie del Duomo, come i fratelli Dean e Dan Caten di Dsquared2, che danno il la con una sfilata co-ed e un party per festeggiare i 25 anni del marchio. Sempre questo venerdì 10 gennaio segna il ritorno di un altro nome forte del menswear, Ermenegildo Zegna. Domenica 12 scendono in pista Iceberg, Etro, Msgm, N.21, Prada e Salvatore Ferragamo. Restano protagonisti anche Fendi e Giorgio Armani, che sfilano lunedì 13 (Emporio Armani sfila invece sabato 11). Torna a Milano Gucci, che dopo stagioni di co-ed, chiude la moda uomo martedì 14 gennaio con uno show tutto al maschile. Altro appuntamento della giornata è il fashion show di Marco De Vincenzo, che torna a sfilare a Milano. Tanti anche i debutti. Infine, oltre ai designer di casa nostra, la città si prepara ad accogliere una nutrita schiera di etichette inglesi, grazie alla collaborazione siglata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana con il British Fashion Council. Tra i nomi ‘caldi’ del calendario, Stella McCartney e Alexander McQueen, marchi 'very brit' presenti con due presentazioni. Il primo, oltre alla fall-winter 2020 svela anche la Resort donna, mentre il secondo label presenta la propria collezione con un evento in programma domenica. Ad ogni modo, la formula co-ed, ossia quella che prevede la presentazione in passerella delle collezioni maschili e femminili insieme, appare per questa edizione in forte ribasso. In linea di massima, tornano in auge le sfilate singole.

Da sinistra: Alpha Dia, Leon Dame e Maikls Mihelsons (Showbit)

LA CARICA DEI SUPER MODELLI – Fashion Week significa anche città invasa dai modelli. Molto richiesti sono i volti noti ma anche le ‘new faces’, scoperti anche grazie ai social. Vantano tutti ampio seguito di follower su Instagram, come il tedesco Leon Dame. A Milano anche Alpha Dia, tedesco anche lui, di origini senegalesi, 28 anni e un portfolio invidiabile (ha sfilato per Fendi, Missoni, Burberry, Boss, Fila ed è volto delle campagne di Salvatore Ferragamo e Givenchy.) Tra i più giovani e promettenti spicca anche il nome di Maikls Mihelsons. Lo scorso anno per lui si son spalancate tutte le porte: da Sacai a Dries van Noten, Rochas, Raf Simons, Prada, Givenchy.