Moda uomo, belli e sexy: 10 super modelli da tenere d’occhio

Destano, in genere, meno clamore rispetto alle loro colleghe donne. A confronto, le più prestigiose riviste di moda dedicano loro meno copertine e pare anche vengano pagati meno (i compensi, comunque, si aggirano attorno a cifre considerevoli, si parla pur sempre di milioni di dollari). Ad ogni modo, anche i super modelli meritano attenzione e lasciano il segno, in passerella come altrove. Bellissimi e dai fisici scolpiti, sono seguitissimi anche sui social …

L’IDENTIKIT DEI SUPER MODELLI – L’età media dei più belli (e desiderati) delle passerelle si aggira attorno ai trent’anni, con qualche eccezione. Il giovanissimo fratello delle più note Bella e Gigi, Anwar Hadid, ha infatti appena vent’anni ed è noto alle cronache anche per essere il fidanzato della pop star Dua Lipa. Johannes Huebl, tedesco nato ad Hannover e marito di Olivia Palermo, ne ha invece 41. Poco più grande di lui è un’altra icona di stile come Tyson Beckford. Trovano spazio anche due bellezze italiane del calibro di Fabio Mancini, 32 anni, da oltre dieci in passerella per Giorgio Armani e protagonista di ben nove campagne pubblicitarie consecutive per lo stesso brand. E Mariano di Maio, trentenne, che oltre a essere un attore – come i colleghi super top Nick Bateman, Jon Kortajarena e Matthew Noszka – è anche a sua volta stilista e un seguitissimo influencer.