Milano Fashion Week: come diventare reporter e seguire le sfilate

La passione per la moda, un account personale sui social. È tutto il necessario per poter partecipare al contest di Camera Nazionale della Moda Italiana e Mastercard Italia che mette in palio la possibilità di diventare reporter per un giorno durante la prossima Fashion Week, in occasione delle sfilate di Milano Moda Uomo (in programma dal 10 al 14 gennaio 2020).